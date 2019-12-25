Городские кафе и бары могут открыть с 29 июня

Власти города готовятся снять ряд ограничений.

Вице-губернатор Евгений Елин рассказал о грядущей отмене ряда ограничений, которые связаны с коронавирусной инфекцией, сообщили в РБК.

Так, с 22 июня хотят вернуть каршеринг, разрешить некоторые массовые мероприятия (театральные постановки, футбол, санаторные процедуры). С 29 июня могут открыть часть парков, террасы баров и кафе. По данным властей в Петербурге зарегистрировано 555 летних веранд. Также могут вернуть плановую медицину, стоматологию, фитнес.

Однако снятие ограничений пока находится на стадии согласования.

Ранее мы писали, что тесты на коронавирус сделали более миллиона петербуржцев.

Фото: Piter.TV