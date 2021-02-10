Денис Логунов рассказал о статистике по числу привитых от коронавируса россиян.

Около 2,2 млн жителей России получили один компонент вакцины "Спутник V". Об этом на круглом столе в Мосгордуме 10 февраля сообщил заместитель главы по научной работе НИЦ имени Гамалеи Денис Логунов.

По общим цифрам около 2,2 млн человек получили вакцину...Это имеется ввиду один компонент, и два компонента получили более 1,7 млн человек. Кроме того, всего на это количество приходится около 300 случаев заражения Денис Логунов, представитель НИЦ имени Гамалеи

Специалист уточнил, что российская вакцина не отличается по эффективности от иностранных препаратов, созданных мировыми лидерами в сфере эпидемиологии. Логунов добавил, что Россия продолжает клинические исследования препарата, а также мониторит привитых пациентов на иммуногенность.

Посол России в Японии рассказал о росте популярности "Спутника V" в стране.

Видео: YouTube / Московская городская Дума