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При взрыве в Багдаде погибли 25 человек

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Взрыв произошел на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр в Багдаде.

Количество пострадавших при взрыве на рынке в Багдаде возросло до 25 человек, 47 получили ранения. Данные предоставило издание Shafaq со ссылкой на источники в органах безопасности.

Взрыв произошел на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр в Багдаде. По данным иракских силовиков, это был террористический акт с применением самодельного взрывного устройства.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил снять с должности главу управления безопасности района.

Девять человек пострадали в результате наезда машины на террасу бара в Испании.

Видео: Twitter/K24Turkce

Теги: багдад, взрыв, теракт
Категории: Мировые новости, Тема дня, Лента новостей,

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