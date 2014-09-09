При взрыве в Багдаде погибли 25 человек

Взрыв произошел на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр в Багдаде.

Количество пострадавших при взрыве на рынке в Багдаде возросло до 25 человек, 47 получили ранения. Данные предоставило издание Shafaq со ссылкой на источники в органах безопасности.

Взрыв произошел на рынке в густонаселенном районе Мадинат ас-Садр в Багдаде. По данным иракских силовиков, это был террористический акт с применением самодельного взрывного устройства.

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи поручил снять с должности главу управления безопасности района.

Девять человек пострадали в результате наезда машины на террасу бара в Испании.

Видео: Twitter/K24Turkce