Около 200 человек эвакуировали из-за задымления в шахте "Южная-2" на Урале

На данный момент информации о пострадавших нет.

Около 200 рабочих эвакуированы из-за задымления в шахте "Южная-2" в Свердловской области. Об этом сообщили экстренные службы по региону.

Задымление зафиксировано, около 200 человек эвакуированы, пока о пострадавших не поступала информация сообщение спасателей

В Единой дежурно-диспетчерской службе Кушвинского городского округа журналистам ТАСС подтвердили факт задымления объекта. Специалисты рассказали, что большой эвакуации не было. Около 175 сотрудников не допустили к спуску.

Напомним, что шахта "Южная-2" входит в Высокогорский горно-обогатительный комбинат. Это предприятие считается старейшим горно-обогатительным на Урале.

В Петербурге метростроевцы отказались выходить из шахты после ночной смены.

Видео:YouTube / НИПИ Горного дела