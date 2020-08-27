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Около 200 человек эвакуировали из-за задымления в шахте "Южная-2" на Урале

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На данный момент информации о пострадавших нет.

Около 200 рабочих эвакуированы из-за задымления в шахте "Южная-2" в Свердловской области. Об этом сообщили экстренные службы по региону.

Задымление зафиксировано, около 200 человек эвакуированы, пока о пострадавших не поступала информация

сообщение спасателей

В Единой дежурно-диспетчерской службе Кушвинского городского округа журналистам ТАСС подтвердили факт задымления объекта. Специалисты рассказали, что большой эвакуации не было. Около 175 сотрудников не допустили к спуску.

Напомним, что шахта "Южная-2" входит в Высокогорский горно-обогатительный комбинат. Это предприятие считается старейшим горно-обогатительным на Урале.

В Петербурге метростроевцы отказались выходить из шахты после ночной смены.

Видео:YouTube / НИПИ Горного дела

Теги: урал, шахта, эвакуация, южная-2
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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