Тела погибших на руднике "Таймырский" рабочих подняты на поверхность

Причины гибели пока не установлены.

Тела погибших на руднике "Таймырский" ГМК "Норильский никель" рабочих подняты на поверхность, сообщили "РИА Новости" со ссылкой на представителя Заполярного филиала "Норникеля" Михаила Демьянова.

Ранее компания сообщила об обнаружении троих своих мертвых сотрудников на горизонте минус 1345 метров. Других пострадавших на месте не было, рудник продолжил штатную работу.

Причины гибели рабочих еще выясняются. Версии некоторых СМИ об отравлении метаном Демьянов отверг: этот рудник – не угольная шахта, поэтому выход метана маловероятен.

Рудник "Таймырский" в Норильском промышленном районе – один из крупнейших добывающих активов "Норникеля" и один из самых глубоких рудников на континенте. Здесь с 1982 года добываются сульфидные медно-никелевые руды Талнахского рудного узла.

Ранее в Красноярске из-за прорыва трубы провалился в асфальт автомобиль.

Видео: YouTube / "Dmitriy Chernenkov"