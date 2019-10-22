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Видео: В Красноярске из-за прорыва трубы провалился автомобиль

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Еще несколько автомобилей накренились, но их удалось откатить.

В Красноярске ночью из-за коммунальной аварии автомобиль полностью ушел под землю.

ЧП произошло около 3 часов ночи на улице Мичурина в Красноярске. Под землей прорвало трубу с горячей водой, вследствие чего обрушилась брусчатка, и припаркованный на ней автомобиль полностью провалился в образовавшуюся яму. Еще несколько автомобилей накренилось, но владельцам с помощью очевидцев удалось спасти свои машины.

В провалившемся автомобиле людей не было, никто не пострадал.

Видео: ВК, Нетипичный Красноярск, Лидия Шестакова

Теги: коммунальная авария, новости красноярска, новости россии, провалился автомобиль
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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