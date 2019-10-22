Видео: В Красноярске из-за прорыва трубы провалился автомобиль

Еще несколько автомобилей накренились, но их удалось откатить.

В Красноярске ночью из-за коммунальной аварии автомобиль полностью ушел под землю.

ЧП произошло около 3 часов ночи на улице Мичурина в Красноярске. Под землей прорвало трубу с горячей водой, вследствие чего обрушилась брусчатка, и припаркованный на ней автомобиль полностью провалился в образовавшуюся яму. Еще несколько автомобилей накренилось, но владельцам с помощью очевидцев удалось спасти свои машины.

В провалившемся автомобиле людей не было, никто не пострадал.

Видео: ВК, Нетипичный Красноярск, Лидия Шестакова