Видео: В Красноярске из-за прорыва трубы провалился автомобиль

В Красноярске ночью из-за коммунальной аварии автомобиль полностью ушел под землю.
ЧП произошло около 3 часов ночи на улице Мичурина в Красноярске. Под землей прорвало трубу с горячей водой, вследствие чего обрушилась брусчатка, и припаркованный на ней автомобиль полностью провалился в образовавшуюся яму. Еще несколько автомобилей накренилось, но владельцам с помощью очевидцев удалось спасти свои машины.
В провалившемся автомобиле людей не было, никто не пострадал.
Видео: ВК, Нетипичный Красноярск, Лидия Шестакова
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