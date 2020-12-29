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Около 140 республиканцев хотят оспорить итоги выборов в Конгрессе

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Результаты голосования выборщиков должны быть утверждены 6 января на совместном заседании.

В США группа законодателей-республиканцев намерена оспорить итоги выборов в Конгрессе. Об этом сообщают журналисты телеканала CNN.

Предполагается, что соответствующую попытку могут предпринять 140 республиканцев.

У союзников президента Дональда Трампа из числа республиканцев фактически нет шансов изменить итоги" указанной процедуры 

телеканал CNN.

Результаты голосования выборщиков должны быть утверждены 6 января на совместном заседании.

Ранее мы сообщали о том, что в новогоднем обращении Трамп пообещал вакцинировать весь мир от коронавируса.

Видео: CNN

 

Теги: конгресс, республиканцы, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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