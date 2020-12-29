Около 140 республиканцев хотят оспорить итоги выборов в Конгрессе

В США группа законодателей-республиканцев намерена оспорить итоги выборов в Конгрессе. Об этом сообщают журналисты телеканала CNN.
Предполагается, что соответствующую попытку могут предпринять 140 республиканцев.
У союзников президента Дональда Трампа из числа республиканцев фактически нет шансов изменить итоги" указанной процедуры
телеканал CNN.
Результаты голосования выборщиков должны быть утверждены 6 января на совместном заседании.
Ранее мы сообщали о том, что в новогоднем обращении Трамп пообещал вакцинировать весь мир от коронавируса.
Видео: CNN
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