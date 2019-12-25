Охранник жестоко избил 15-летнего парня в "Пятерочке" на Космонавтов

Пострадавший с контузией левого глаза, отеком сетчатки и гематомой век попал в больницу.

Вечером 24 октября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из Детской городской больницы №19. Медики рассказали о госпитализации 15-летнего парня с контузией средней степени левого глаза, отеком сетчатки и гематомой век. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Стражи порядка установили, что подростка избил охранник в магазине "Пятерочка" на проспекте Космонавтов. Пострадавший самостоятельно смог обратиться к медикам. После оказания помощи его в состоянии средней степени тяжести отпустили домой.

По подозрению в совершении преступления задержали 28-летнего охранника, гражданина Узбекистана. В настоящий момент проводится проверка по факту случившегося.

Ранее мы писали, что неизвестные сломали подростку позвоночник во время драки на проспекте Большевиков.

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