Неизвестные сломали подростку позвоночник во время драки на проспекте Большевиков

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Полиция Петербурга проводит проверку после избиения 14-летнего подростка во дворе дома на проспекте Большевиков. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Пострадавшего госпитализировали в детскую городскую больницу №5 с компрессионным переломом пояснично-крестцового отдела позвоночника. Установлено, что вечером 23 октября подростка избили неизвестные. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

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Фото: Piter.TV