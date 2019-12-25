В Пушкине пьяный мужчина устроил погром в гостиничном номере

Дебошир разбил телевизор, зеркало и окно, а также повредил мебель и холодильник.

В четверг, 21 октября, в гостинице в Пушкине задержали мужчину, который устроил погром в своем номере. Об этом сообщила пресс-служба УВО.

Установлено, что мужчина, выпив изрядно алкоголя, устроил конфликт с сотрудником гостиницы, а затем разбил в номере телевизор, зеркало и окно, повредил мебель и холодильник. Дебошира задержали на месте происшествия и передали сотрудникам полиции.

Ранее житель Ленобласти пожаловался, что из-за громкой музыки его избили полицейские.

Фото: pexels.com