Житель Ленобласти пожаловался, что из-за громкой музыки его избили полицейские

Помощь медиков мужчине при этом не понадобилась.

Накануне в полицию Лужского района Ленобласти поступило необычное заявление. Местный житель пожаловался на полицейских, которые избили его из-за громкой музыки. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 12 часов ночи. Житель Луги громко включил музыку, на него пожаловались соседи. По словам мужчины, прибывшие на вызов стражи порядка вломились в квартиру, не представились и избили его. При этом помощь медиков заявителю не понадобилась.

Ранее мы писали, что пойман участник банды, похищавшей людей в Петербурге и Ленобласти в течение 8 лет.

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