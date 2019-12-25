Пойман участник банды, похищавшей людей в Петербурге и Ленобласти в течение 8 лет

Таким образом они вынуждали предпринимателей соглашаться на "крышевание".

В Сертолово поймали мужчину, который вместе с группой других преступников терроризировал людей на протяжении 8 лет. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Банда орудовала на территории Петербурга и Ленобласти с 2010 по 2018 гг. 34-летний Артур М. вместе с сообщниками грабил и похищал предпринимателей, вынуждая их соглашаться на "крышевание".

В 2018 году мужчину отпустили под подписку о невыезде, однако он скрылся. Около двух лет он находился в федеральном розыске, и только накануне его задержали и доставили в отдел полиции.

Ранее мы писали, что мужчину и женщину заподозрили в смертельном избиении петербуржца в парадной.

Фото: Piter.TV