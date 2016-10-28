Мужчину и женщину заподозрили в смертельном избиении петербуржца в парадной

На теле погибшего обнаружили ссадины и гематомы.

В Петербурге проводят проверку после обнаружения трупа мужчины в парадной дома на Скобелевском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Труп мужчины лежал на 1 этаже с ссадинами и гематомами на лице и руках. Погибшим оказался 42-летний петербуржец. С места происшествия изъяли биоматериалы, следы рук, 3 окурка, 2 мобильных телефона, одежду мужчины. Труп направили в морг для установления причины смерти.

По подозрению в совершении преступления задержали 50-летнего мужчину и 52-летнюю женщину. В отношении них составлены административные протоколы. Задержанные помещены в изолятор.

Проверку проводит следственный комитет.

Ранее петербурженка нашла у входа на чердак труп бородача со звездой на пальце.

Фото: Piter.TV