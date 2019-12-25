Петербурженка нашла у входа на чердак труп бородача со звездой на пальце

Внешние признаки насильственной смерти на теле отсутствовали.

Вечером 18 октября в доме на проспекте Обуховской Обороны обнаружили труп мужчины с рыжими волосами и бородой. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

На труп наткнулась местная жительница. Он лежал на пятом этаже у входа на чердак. Женщина сразу обратилась в полицию.

На вид умершему около 40-45 лет, на пальце левой руки была татуировка в виде звезды, на правой кисти – тату в виде креста. Мужчина был одет в футболку, черную куртку и джинсы. Внешние признаки насильственной смерти на теле отсутствовали.

Труп направили в морг для выяснения точных причин смерти.

Ранее в лесу под Павловском нашли повешенным уроженца Омска.

Фото: Piter.TV