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Петербурженка нашла у входа на чердак труп бородача со звездой на пальце
Сегодня, 9:46
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка нашла у входа на чердак труп бородача со звездой на пальце

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Внешние признаки насильственной смерти на теле отсутствовали.

Вечером 18 октября в доме на проспекте Обуховской Обороны обнаружили труп мужчины с рыжими волосами и бородой. Об этом стало известно Piter.TV  от источника в правоохранительных органах.

На труп наткнулась местная жительница. Он лежал на пятом этаже у входа на чердак. Женщина сразу обратилась в полицию.

На вид умершему около 40-45 лет, на пальце левой руки была татуировка в виде звезды, на правой кисти – тату в виде креста. Мужчина был одет в футболку, черную куртку и джинсы. Внешние признаки насильственной смерти на теле отсутствовали.

Труп направили в морг для выяснения точных причин смерти.

Ранее в лесу под Павловском нашли повешенным уроженца Омска.

Фото: Piter.TV 

Теги: труп
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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