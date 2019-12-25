Охранник устроил стрельбу из окна гостиницы в Калининском районе

Он стрелял из охолощенного автомата. Обошлось без пострадавших.

В среду утром, 28 сентября, в Калининском районе Петербурга охранник открыл стрельбу. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Нетрезвый 37-летний охранник около 11 утра начал стрелять из окна гостиницы на проспекте Непокоренных. Он стрелял из охолощенного автомата. Обошлось без пострадавших.

Мужчину задержали и поместили в изолятор. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, 26 сентября в ижевской школе №88 произошла стрельба. Жертвами преступника стали охранники, несколько учителей и школьники. Стрелок покончил с собой. Он оказался выпускником этой школы. Мужчина был одет в черную кофту с нацистской символикой.

Ранее в Дагестане местный житель выстрелил из пистолета в сестру и соседа. В женщину попало шесть пуль.

Фото: Piter.tv

