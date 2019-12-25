Охрана школы в Петербурге заявила об отсутствии прав на досмотр учеников

Металлодетектор сработал.

Сотрудница охраны школы №191 в Санкт-Петербурге заявила журналистам ТРК "Звезда", что не имеет полномочий проводить личный досмотр учащихся, комментируя инцидент с учеником, пронесшим нож в здание школы.

Охранница школы №191 в Санкт-Петербурге прокомментировала инцидент, в ходе которого ученик прошел в учебное заведение с ножом. По ее словам, на входе установлен металлодетектор, который среагировал на школьника, однако сигналу не придали значения.

Сотрудница охраны заявила журналистам ТРК "Звезда", что у нее нет законных оснований для досмотра детей. Инцидент произошел в утренние часы. Ученик пришел в школу раньше начала занятий, чтобы исправить оценку по математике. Во время выполнения задания он нанес учительнице не менее трех ударов ножом, после чего причинил вред себе.

Пострадавшая педагог и школьник были госпитализированы. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Фото: Piter.TV