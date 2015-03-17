Охлобыстин снимет фильм о жителях Донецка

Актер подарил храмам Донбасса чаши для богослужений.

Российский актер Иван Охлобыстин заявил журналистам о том, что снимет фильм о жителях Донецка. Соответствующей информацией звезда телевидения и кино поделился с корреспондентами "РИА Новостей" во время своего рабочего визита на территорию Донецкой народной республики. Гость признался в том, что восхищен подвигом населения Донбасса. Выхода картины о гражданах ДНР следует ожидать не раньше конца 2022 - начала 2023 года.

Приехал по воле сердца. Плюс художественная - документальный фильм снимаем о людях Донецка. Иван Охлобыстин, актер

Актер добавил, что также привез для разоренных храмов Донбасса пять церковных чаш и наборов для богослужения. Охлобыстин заметил, что три из них будут находиться в ДНР, в том числе и в городе Мариуполе. Еще два чаши будут доставлены на территорию Луганской народной республики. Даритель пояснил, что сделал подарок для того, чтобы в будущем местные старики-протоиреи показывали эти чаши своим духовным детям, рассказывая про "легендарное время".

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости