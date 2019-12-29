Он заявил, что судьба у актрисы непростая.

Актер Иван Охлобыстин заступился за Кристину Асмус, с которой снимался в сериале "Интерны". Он заявил, что восхищается актрисой, и подчеркнул, что у нее есть "весь спектр достоинств". Об этом пишет издание "7 дней".

По словам Охлобыстина, у Асмус душа "чистого и красивого ребенка". И, несмотря на все слухи, которые появились в сети после выхода фильма "Текст", он не изменил отношения к актрисе.

"Судьба у нее непростая […]. И в разводе ее я не хочу разбираться, не мне судить. Я всегда буду за нее заступаться, она клевая", - отметил он.

Также Охлобыстин заявил, что Асмус сделала в своей профессии все сама, и никто ей не помогал. Он считает ее очень трудолюбивой и прекрасной актрисой.

В июне этого года стало известно о расставании Кристины Асмус и Гарика Харламова. Бывшие супруги заявили, что ни фильм "Текст", ни третьи лица не виноваты в их разводе.

Расстаться дружески у звездной пары пока не получилось. В настоящий момент они через суд делят совместно нажитое имущество. После объявления о разводе Асмус ударилась в работу, а Харламов наслаждается холостяцкой жизнью. Его часто видят на светских мероприятиях в сопровождении молодых спутниц.

Ранее Гарик Харламов прокомментировал развод с Асмус.

Фото: кадр из сериала "Интерны"