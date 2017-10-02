Огромный прозрачный НЛО завис в небе над США

Местных жителей озадачила и напугала необычная световая аномалия над головой.

На популярном видеохостинге YouTube появилось необычное видео из США.

На опубликованных кадрах показано небо с четкой прямоугольной полупрозрачной аномалией. На всем небесном пространстве видны белые облака, а другая часть неба облаков не имеет вовсе. Создается впечатление, что облака от глаз загораживает нечто огромное и прозрачное. Люди строят предположения, что бы это могло быть. Многие рассматривают версию инопланетного присутствия, всерьез опасаясь вторжения инопланетян на Землю в скором будущем, о котором Piter.TV сообщал недавно.

В СМИ сообщается, что данное изображение никоим образом не поддается законам физики. Что же все-таки вызвало столько необычное явление, остается загадкой.

Видео: YouTube/roux goo