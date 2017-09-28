Уфологи предвещают атаку инопланетян на Землю в скором будущем

Появились неутешительные прогнозы от уфологов: инопланетяне атакуют Землю уже в декабре 2017 года.

Уфологи всего мира пришли к неутешительным выводам для всего человечества и планеты в целом.

Они утверждают, что в опасной близости от нашей планеты скопилась армада инопланетных кораблей агрессивно настроенных пришельцев. Сообщается о военных и грузовых кораблях. Возможно, пришельцы собираются поработить Землю и забрать ресурсы с нашей планеты.

Сейчас уфологи заметили, что часть кораблей развернулась и полетела в обратную сторону от Земли. По их мнению, это обманный маневр инопланетян и совсем скоро, уже в декабре 2017 года, Землю атакуют пришельцы.

Многие уфологи верят в то, что инопланетяне периодически посещают нашу планету с глубокой древности. Более того, по их утверждениям, специалисты NASA прекрасно осведомлены об этом и даже сотрудничают с пришельцами. Но до сих пор тема присутствия инопланетян на Земле и околоземном пространстве остается не доказанной.

Кто-то действительно верит в присутствие инопланетян возле нас, а кто-то сообщения уфологов называет сказками и страшилками для взрослых. Но так или иначе эта тема интересует многих.

Видео: YouTube/lykanthropos

Фото: свободные источники