Уфологи предвещают атаку инопланетян на Землю в скором будущем

Уфологи всего мира пришли к неутешительным выводам для всего человечества и планеты в целом.
Они утверждают, что в опасной близости от нашей планеты скопилась армада инопланетных кораблей агрессивно настроенных пришельцев. Сообщается о военных и грузовых кораблях. Возможно, пришельцы собираются поработить Землю и забрать ресурсы с нашей планеты.
Сейчас уфологи заметили, что часть кораблей развернулась и полетела в обратную сторону от Земли. По их мнению, это обманный маневр инопланетян и совсем скоро, уже в декабре 2017 года, Землю атакуют пришельцы.
Многие уфологи верят в то, что инопланетяне периодически посещают нашу планету с глубокой древности. Более того, по их утверждениям, специалисты NASA прекрасно осведомлены об этом и даже сотрудничают с пришельцами. Но до сих пор тема присутствия инопланетян на Земле и околоземном пространстве остается не доказанной.
Кто-то действительно верит в присутствие инопланетян возле нас, а кто-то сообщения уфологов называет сказками и страшилками для взрослых. Но так или иначе эта тема интересует многих.
Видео: YouTube/lykanthropos
Фото: свободные источники