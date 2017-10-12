Видео из космоса: Огромный метеорит чуть не столкнулся с Землей

В сети появилось видео метеорита, который находился в опасной близости к Земле.

Сегодня, 12 октября, метеорит диаметром в 40 метров пролетел в опасной близости от Земли. В сети появилось видео, снятое специалистами NASA этого астероида, столкновением с которым пугали землян.

Piter.TV сообщал о пролете огромного метеорита, который вдвое больше Челябинского еще 10 дней назад. Тогда сообщалось, что специалисты NASA и ученые всего Мира наблюдают за приближением к Земле крупного астероида, который вдвое превышает размеры Челябинского метеорита, что составляет порядка 40 метров.

Этому астероиду, который ученые обнаружили в 2012 году, дали название 2012 ТС4. Он приближается к Земле с огромной скоростью, порядка 27000 километров в час. Через 10 дней, 12 октября, этот астероид будет находиться в опасной близости к Земле, всего 6,8 тысяч километров. Ученые не предрекают столкновение этого астероида с Землей. Но стоит отметить, что Челябинский метеорит и вовсе никто не земетил.

В итоге все обошлось благополучно, метеорит пролетел мимо и уже удаляется от Земли.

Видео: YouTube/ NASA.gov Video, Claudio Vantaggiato



