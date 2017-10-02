Астероид вдвое больше Челябинского метеорита будет у Земли 12 октября

Астероид 2012 ТС4 12 октября приблизится на критически близкое расстояние к Земле - 6, 8 тысяч километров.

Специалисты NASA и ученые всего Мира наблюдают за приближением к Земле крупного астероида, который вдвое превышает размеры Челябинского метеорита, что составляет порядка 40 метров.

Этому астероиду, который ученые обнаружен в 2012 году, дано название 2012 ТС4. Он приближается к Земле с огромной скоростью, порядка 27000 километров в час. Через 10 дней, 12 октября, этот астероид будет находиться в опасной близости к Земле, всего 6,8 тысяч километров.

Ученые не предрекают столкновение этого астероида с Землей. Но стоит отметить, что Челябинский метеорит и вовсе никто не земетил.

Видео: YouTube