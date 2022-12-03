Астронавты вышли с МКС в открытый космос для монтажа солнечных батарей

Джош Кассада и Фрэнк Рубио выполняют задачу по установке энергобатарей.

Американские астронавты из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джош Кассада и Фрэнк Рубио вышли в субботу днем (3 декабря) в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Специалисты уточнили, что там будут проведены работы по монтажу панелей солнечных батарей iROSA. На официальном сайте НАСА ведется прямая трансляция с места событий. Известно, что со станции экипаж вышел в 15:16 по времени Москвы. В этот момент скафандры переключились на автономное питание. В открытом космосе два человека проведут порядка семи часов. Напомним, что ранее выход Кассады и Рубио с МКС состоялся 15 ноября. Тогда эксперты подготовили конструкцию для установки iROSA.

В NASA ранее говорили о том, что имеющиеся солнечные батареи на МКС работают нормально, но при этом на устройствах появились первые признаки износа. Некоторые из батарей были установлены еще в 2000 году. Профильное ведомство в США пока намерено развернуть шесть панелей iROSA, масса каждой из которых - 340 кг. За счет подобной работы увеличится общая мощность энергетической системы орбитальной станции со 160 до 215 кВт.

Франция и США хотят вместе формулировать "новые правила" поведения в космосе.

Фото и видео: NASA