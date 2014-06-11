Франция и США хотят вместе формулировать "новые правила" поведения в космосе

Эмманюэль Макрон назвал космос "новым местом конфликта".

Франция и США хотят вместе формулировать "новые правила" поведения в космическом пространстве. Соответствующее заявление глава государства Эмманюэль Макрон сделал в ходе выступления при рабочем визите штаб-квартиры Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), расположенного в Вашингтоне. Туда иностранный политик прибыл совместно с американским вице-президентом Камалой Харрис. Париж рассчитывает на расширение сотрудничества в сфере околоземной области, так как эта территория превращается "новое место конфликта".

Космос - это новое место конфликта. И у нас есть также в этом пространстве сумасшедшие действующие лица. И у нас есть страны-изгои. И есть новые гибридные атаки. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик добавил, что Франция и США разделяют демократические ценности, а также многое смогли сделать в прошлые десятилетия, имеют множество совместных исследовательских проектов.

Макрон объявил о новом пакете помощи для Молдавии.

Фото и видео: YouTube / euronews (en français)