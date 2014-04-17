Макрон объявил о новом пакете помощи для Молдавии

Глава Франции рассказал о макрофинансовой поддержке страны ради помощи беженцам из Украины.

Французский лидер Эмманюэль Макрон объявил о новом пакете макрофинансовой помощи для Молдавии, в который войдет более ста миллионов евро. Соответствующее решение принято по результатам третьего заседания европейской "Платформы поддержки Молдавии", которое прошло днем 21 ноября в Париже. Речь идет о международной площадке, в которой задействованы кроме Елисейского дворца также Румыния и Германия. Страны на форуме обсуждают новый пакет поддержки Кишинева в связи со сложным экономическим положением государства.

Чтобы ответить на насущные потребности Молдавии, мы приняли решение о выделении исключительного пакета помощи в размере более 100 миллионов евро. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Политик добавил, что около 10 миллионов евро будут направлены до конца 2022 года в форме дотации на всемирную продовольственную программу. Это поможет властям Молдавии обеспечить доступ украинских беженцев к теплу, еде и образованию.

Макрон призвал все страны убедить Россию вернуться к переговорам с Украиной.

Фото и видео: YouTube / Privesc.Eu Moldova