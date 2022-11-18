Макрон призвал все страны убедить Россию вернуться к переговорам с Украиной

Президент Франции выступил на саммите АТЭС в Таиланде.

Французский президент Эмманюэль Макрон призвал все страны убедить Россию сесть за стол переговоров с киевским режимом, вернуться к мирному урегулированию конфликта с Украиной. С соответствующим призывом глава государства обратился к коллегам из Китая, Индии, регионам Ближнего Востока, Африки, Латинской Америке, выступая на пресс-конференции в Таиланде, посвященной проведению саммита АТЭС (Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества). Он призвал донести послание Парижа до Москвы. Речь идет о необходимости уважения мирового миропорядка, прекращении военных действий, а также сосредоточении на реальных глобальных вызовах.

Франция занимается не только поддержкой Украины. Она продолжит делать это, но также будет плотно работать,, чтобы добиться понимания, что эта война – также и ваша проблема, которая влечет серьезную дестабилизацию. Эмманюэль Макрон, президент Франции

Напомним, что саммит АТЭС проходит в Таиланде 18-19 ноября. Ранее Си Цзиньпин раскритиковал Трюдо за утечку их разговора в СМИ.

Фото и видео: YouTube / Élysée