Огромная пробка встала в Московском районе из-за товарного поезда

В четверг, 17 сентября, в Московском районе произошел транспортный коллапс из-за товарного поезда. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Инцидент произошел возле жилого комплекса "Московский".
Не попасть, не выехать из комплекса ни на машине, ни пешком. Отрезаны от мира...
очевидцы.
Предполагется, что поезд остановился из-за поломки. Известно, что к месту происшествия выехали специалисты.
Ранее мы сообщали о том, что утром в четверг пробки в Петербурге составили 4 балла.
Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк
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