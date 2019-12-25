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Огромная пробка встала в Московском районе из-за товарного поезда
Сегодня, 10:02
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IRINA_CHALKINA

Огромная пробка встала в Московском районе из-за товарного поезда

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Ожидается прибытие специалистов к месту поломки поезда.

В четверг, 17 сентября, в Московском районе произошел транспортный коллапс из-за товарного поезда. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Инцидент произошел возле жилого комплекса "Московский". 

Не попасть, не выехать из комплекса ни на машине, ни пешком. Отрезаны от мира...

очевидцы.

Предполагется, что поезд остановился из-за поломки. Известно, что к месту происшествия выехали специалисты.

Ранее мы сообщали о том, что утром в четверг пробки в Петербурге составили 4 балла.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

Теги: московский район, пробка, товарный поезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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