Утром в четверг пробки в Петербурге составили 4 балла

Заторы также ждут автомобилистов на Барочной улице, Воскресенской набережной и в переулке Декабристов.

В четверг, 17 сентября, в Северной столице зафиксировали пробки в 4 балла. Об этом свидетельствуют данные сервиса Яндекс.карты.

"Красные" участки можно наблюдать на Барочной улице, Воскресенской набережной и в переулке Декабристов. Также водителям затруднительно проехать по Витебскому проспекту, проспекту Стачек, Дальневосточному проспекту, улице Дыбенко, улице Потапова и у станций метро "Лесная" и "Черная речка".

Также в Петербурге производят дородные работы по ряду адресов. Например, на Малом проспекте В.О., на набережной реки Фонтанки и на проспекте Римского-Корсакова.

Ранее мы сообщали о том, что на КАД воспламенившийся грузовик затруднил движение.

Фото:яндекс.карты