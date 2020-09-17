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Alena_Zinovieva
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На КАД воспламенившийся грузовик затруднил движение

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Машины тормозят, приближаясь к столбу дыма.

Утром 17 сентября на КАД произошел пожар. На внешнем кольце автодороги, между Петергофом и Стрельной, загорелся мусоровоз. В сети появилось видео с места происшествия.

На кадрах видно, что пламя охватило кабину грузовика. Большегруз стоит на технической полосе и не мешает проезду других автомобилистов. При этом идущему мимо транспорту приходится тормозить, приближаясь к столбу дыма. Явной пробки на участке возгорания мусоровоза не наблюдается. О причинах пожара не сообщается.

Ранее мы писали, что на свалке в Янино произошел пожар на площади 1200 кв. метров.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Оскар Шиндлер

Теги: грузовик, кад, огонь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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