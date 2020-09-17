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На свалке в Янино произошел пожар на площади 1200 кв. метров

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Ночью 17-го сентября на заводе по механизированной переработке бытовых отходов в Янино-1 произошел пожар. Об этом сообщила пресс-служба Ленобласти.

Сообщение о пожаре на Промышленном проезде поступило в 04:06. На территории горел мусор. Общая площадь возгорания составила 1200 кв. метров. В 07:30 открытое горение удалось ликвидировать, однако работы по ликвидации продолжаются. На месте работает 43 личного состава, 5 цистерн и инженерная техника.

По информации ГКУ "Леноблпожспас", никто не пострадал. 

Росприроднадзор проводит проверку по факту возгорания на территории МПБО-2.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Павловске мужчина пробил череп и сломал позвоночник, упав с большой высоты. 

Видео: vk.com/yanino_ads

Фото: пресс-служба Ленобласти / Telegram 

Теги: пожар, свалка, янино
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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