В Павловске мужчина пробил череп и сломал позвоночник, упав с большой высоты

Его в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Вечером 16 сентября в полицию Пушкинского района Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы № 26. Медики рассказали о госпитализации 34-летнего жителя Павловска с тяжелой кататравмой. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, мужчина упал с большой высоты. У него диагностировали перелом лицевого скелета свода основания черепа, закрытый перелом поясничных позвонков, перелом пяток, ушиб головного мозга. В тяжелом состоянии пострадавшего увезли в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи.

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Фото: Piter.TV