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В Павловске мужчина пробил череп и сломал позвоночник, упав с большой высоты
Сегодня, 8:55
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Alena_Zinovieva

В Павловске мужчина пробил череп и сломал позвоночник, упав с большой высоты

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Его в тяжелом состоянии увезли в больницу.

Вечером 16 сентября в полицию Пушкинского района Петербурга поступила телефонограмма из Городской больницы № 26. Медики рассказали о госпитализации 34-летнего жителя Павловска с тяжелой кататравмой. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, мужчина упал с большой высоты. У него диагностировали перелом лицевого скелета свода основания черепа, закрытый перелом поясничных позвонков, перелом пяток, ушиб головного мозга. В тяжелом состоянии пострадавшего увезли в больницу. Сейчас за его жизнь борются врачи.

Ранее мы писали, что младшеклассник сломал позвоночник после падения с гаражей на Ткачей.

Фото: Piter.TV

Теги: кататравма, падение с высоты, сломал позвоночник
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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