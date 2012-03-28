Ограничение на проведение массовых мероприятий сняли в Ленобласти

В Ленобласти разрешили проводить массовые мероприятия. Сегодня это ковидное ограничение сняли, передают в пресс-службе правительства области.
В частности, в регионе снимаются запреты на проведение массовых гуляний, зрелищных и других мероприятий, а также событий, организованных региональными и муниципальными органами власти.
Напомним, что стало известно, почему 9 мая можно проводить массовые мероприятия, а 1 мая нет.
Ранее мы писали, что в Ленобласти акция "Бессмертный полк" пройдет в очном и дистанционном формате. Чтобы принять участие в проекте, нужно подать заявку до 7 мая.
Фото: Piter.tv
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