Ограничение на проведение массовых мероприятий сняли в Ленобласти

В частности, в регионе снимаются запреты на проведение массовых гуляний, зрелищных и других мероприятий, а также событий, организованных региональными и муниципальными органами власти.

В Ленобласти разрешили проводить массовые мероприятия. Сегодня это ковидное ограничение сняли, передают в пресс-службе правительства области.

В частности, в регионе снимаются запреты на проведение массовых гуляний, зрелищных и других мероприятий, а также событий, организованных региональными и муниципальными органами власти.

Напомним, что стало известно, почему 9 мая можно проводить массовые мероприятия, а 1 мая нет.

Ранее мы писали, что в Ленобласти акция "Бессмертный полк" пройдет в очном и дистанционном формате. Чтобы принять участие в проекте, нужно подать заявку до 7 мая.

Фото: Piter.tv