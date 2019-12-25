В Ленобласти акция "Бессмертный полк" пройдет в очном и дистанционном формате

Чтобы принять участие в проекте, нужно подать заявку до 7 мая.

В понедельник, 9 мая, в Ленобласти пройдет акция "Бессмертный полк". Ее планируют провести в очном и онлайн-форматах. Об этом сообщил руководитель регионального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" в Ленинградской области Никита Маненок во время конференции на платформе пресс-центра ТАСС.

Чтобы принять участие в проекте, нужно подать заявку на сайте мероприятия. Отметим, что акция стартует в 9 утра в Гатчине. Трансляцию запустят в 10:00 в группах "Бессмертный полк России Ленинградская область" в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Не все смогут прийти на шествие, поэтому мы решили дать возможность каждому принять участие в проекте. Мультимедийные возможности позволяют нам провести акцию в дистанционном формате. Руководитель регионального штаба движения "Бессмертный полк России" в Ленинградской области Никита Маненок

Как отметил спикер конференции, жителям Ленобласти, которые принимали участие в проекте в прошлом и имеют личный кабинет на портале акции, заново проходить регистрацию не нужно. Кроме того, Никита Маненок отметил, что в этом году отбор участников проводится в два этапа, чтобы избежать неприятных инцидентов. Он подчеркнул, что в случае отсутствия одобрения заявки пользователь не допускается до участия в акции.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти в День Победы пройдет акция "Поем двором".

Фото: ВКонтакте / Бессмертный полк