В Ленобласти в День Победы пройдет акция "Поем двором"

Встречу соседей планируют провести в Тихвине, Тосно, Гатчине и других городах региона.

Жители Ленобласти смогут принять участие в акции "Поем двором", которая пройдет 9 мая. Начнется мероприятие с минуты молчания, а затем горожане исполнят самые известные песни военных лет. Об этом сообщили спикеры пресс-конференции, посвященной организации и подготовке празднования Дня Победы, заместитель председателя Комитета по молодёжной политике Ленинградской области Михаил Соколов и руководитель регионального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" в Ленинградской области Никита Маненок.

Акция пройдет Гатчине на улице Куприна, 48, и на Театральной площади. Спеть любимые композиции предлагают жителям города Кириши. Пройдет встреча соседей в Тихвине, Тосно, в поселке Ефимовский, в деревне Лопухинка и в деревне Лесколово.

Отметим, что в Тихвине мероприятие планируют провести в формате театрализованного представления на улицах города. Участники творческих коллективов будут заглядывать во дворы и петь песни. К ним могут присоединиться все желающие. Встреча состоится в 15:30 на улице Карла Маркса.

В деревне Лесколово создадут двор послевоенных лет, в котором можно поиграть в шашки, шахматы и домино, а также станцевать под патефон.

Ранее на Piter.tv: в Гатчине и Волхове 9 мая пройдет акция "РиоРита - радость Победы".

Фото: ВКонтакте / Акция "Поём Двором"