Стало известно, почему 9 мая можно проводить массовые мероприятия, а 1 мая нет

Любченко не стал уточнять в чем принципиальные отличия между шествиями на 1 и 9 мая.

В Петербурге пройдут праздничные мероприятия в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, поскольку их согласовал Роспотребнадзор. Ведомство не одобрило первомайские шествия. Об этом заявил заместитель председателя комитета по вопросам законности Игорь Любченко 27 апреля.

По словам Любченко, "Бессмертный полк" подал заявку, Роспотребнадзор ее согласовал. На 1 мая [заявки на проведение мероприятий] были отклонены в соответствии с постановлением № 121. Любченко не стал уточнять в чем принципиальные отличия между шествиями на 1 и 9 мая.

Ранее мы писали, что в Петербурге для ветеранов сделают бесплатный проезд в общественном транспорте с 7 по 9 мая. Проезд станет бесплатным на всех социальных маршрутах наземного транспорта и в метро.

Фото: Piter.tv

