В Петербурге для ветеранов сделают бесплатный проезд в общественном транспорте с 7 по 9 мая

Проезд станет бесплатным на всех социальных маршрутах наземного транспорта и в метро.

В этом году в России отмечается 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне. Ветераны и инвалиды войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей в период с 7 по 9 мая смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Петербурге. Об этом заявила глава комитета по социальной политике Елена Фидрикова.

Проезд станет бесплатным на всех социальных маршрутах наземного транспорта и в метро. Гражданство и место жительство ветерана значения не имеют.

Также студенты имени Штиглица разработали эскиз открыток, которые отправят каждому ветерану.

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Фото: Piter.tv