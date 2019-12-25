Для реставрации ограды Сад 9-го Января повторно ищут подрядчика

Начальную цену контракта увеличили на 2 млн рублей.

Комитет госзаказа Петербурга повторно тендер на проведение реставрации ограды "Сада памяти жертв расстрела 1905 года" в на проспекте Стачек. Если изначально подрядчику предлагали 175,7 млн рублей, сейчас цена контракта возросла до 177,9 млн. Piter.TV обратил внимание на закупку.

В техническом задании по-прежнему обозначены реставрационные работы по воссозданию кирпичной кладки, штукатурные и малярные работы, восстановление лепнины. Кроме того, исполнитель приведёт в порядок кованые решётки, капители и базы колонн.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 24 ноября.

Напомним, что Сад памяти жертв расстрела 1905 года (Сад 9-го Января) включен в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

Ранее мы сообщили о том, что на топливо для служебных автомобилей Ленобласти готовы выделить 60 млн рублей.

Фото: Wikipedia / Екатерина Борисова