На топливо для служебных автомобилей Ленобласти готовы выделить 60 млн рублей

Автобаза правительства 47-ого региона намерена приобрести дизель и AИ-95 для заправки машин в 2023 году.

Правиительство Ленинградской области объявило тендер на поставку топлива для служебных автомобилей региона. Как вяснил Piter.TV из данных портала госзакупок, начальная цена контракта с поставщиком составит 60 млн рублей.

Летнее и зимнее дизельное топливо и AИ-95 будет использоваться для заправки машин с января по сентябрь 2023 года. Средства на него выделенит автобаза областного правительства.

Согласно документации, цена дизеля не должна превышать 61,6 рублей за литр, а АИ-95 должен быть не дороже 58,37 рублей за литр. Победителя электронного аукциона определят 11 ноября.

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