На топливо для служебных автомобилей Ленобласти готовы выделить 60 млн рублей

Правиительство Ленинградской области объявило тендер на поставку топлива для служебных автомобилей региона. Как вяснил Piter.TV из данных портала госзакупок, начальная цена контракта с поставщиком составит 60 млн рублей.
Летнее и зимнее дизельное топливо и AИ-95 будет использоваться для заправки машин с января по сентябрь 2023 года. Средства на него выделенит автобаза областного правительства.
Согласно документации, цена дизеля не должна превышать 61,6 рублей за литр, а АИ-95 должен быть не дороже 58,37 рублей за литр. Победителя электронного аукциона определят 11 ноября.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербург поставят 16 тракторов для уборки улиц.
Фото: Pxhere
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