В Петербург поставят 16 тракторов для уборки улиц

Начальная цена контракта почти достигла 80 млн рублей.

Жильщный комитете Северной столицы объявил тендер на поставку спецтехники для уборки внутриквартальных территорий. Как стало известно Piter.TV из данных ЕИС, на эти нужды коммунальщики готовы потратить 78,7 млн рублей.

Поставщику необходимо предоставить 16 тракторов с навесным оборудованием, которые займутся расчисткой улиц Красного Села, Кронштадта, Пушкина и Петербурга в зимний сезон.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 15 ноября.

Ранее мы сообщили о том, что ТКО из Кронштадтского и Петродворцового районов готовы транспортировать за 200 млн рублей.

Фото: Piter.TV