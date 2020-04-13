Огонь в Чернобыле достиг хранилищ с радиоактивными отходами

Огонь движется в сторону атомной электростанции.

Огонь в Чернобыле почти достиг хранилищ с радиоактивными отходами — сейчас он находится в паре километров них. Об этом на своей странице в Facebook написал член общественного совета при государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко. Он считает, что ситуация критическая.

По его словам, сейчас пожар почти добрался до Припяти и находится в считанных километрах от хранилищ с радиоактивными отходами "Подлесный". Емельяненко уверяет, что там сконцентрированы высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС.

Емельяненко отмечает, что сейчас огонь движется в сторону атомной электростанции, так как в эту сторону дует ветер.

Ранее мы сообщали, что пожар в Чернобыле подбирается к АЭС. Его не могут потушить с 4 апреля. Емельяненко также высказывал версию, что в возгорании виноваты сталкеры.

Видео: YouTube / Полесский