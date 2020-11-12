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Огонь лесных пожаров перекинулся на постройки в селе Бяс-Кюель в Якутии

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Экстренные ведомства эвакуируют население.

Огонь лесных пожаров перекинулся на постройки в селе Бяс-Кюель Горного района в Якутии. Об этом рассказали представители оперативного штаба республики. Причиной перехода огня на населенный пункт стал сильный ветер. Позже стало известно об эвакуации местного населения.

Огонь перекинулся через минерализованную полосу на хозпостройки в селе Бяс-Кюель, расположенные рядом с лесом. Вчера из-за предполагаемой угрозы верхового огня из села были отселены желающие выехать. Принимаются меры по защите домов.

заявление оперштаба в Якутии

В настоящее время в районе ликвидируют пламя восемь специальных машин экстренной службы, а также работает водовозная техника. Глава района Никита Андреев попросил жителей отправиться в сторону школы, чтобы далее эвакуироваться.

Глава МЧС предложил вернуть охрану лесов с регионального на федеральный уровень.

Фото и видео: Telegram / Русская Весна | Донбасс | Сирия | Новости

Теги: бяс-кюель, горский район, лесные пожары, эвакуация населения, якутия
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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