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Глава МЧС предложил вернуть охрану лесов с регионального на федеральный уровень

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Руководитель ведомства также призвал ввести наказание за непринятие мер и нарушение сроков реагирования при ЧС.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев предложил вернуть охрану лесов с регионального на федеральный уровень. Об этом он сказал Владимиру Путину во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

На наш взгляд, в целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо … вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по защите и воспроизводству лесов. 
Евгений Зиничев

Чрезвычайные ситуации природного характера наблюдаются в Якутии, Корелии, Красноярском крае, Иркутской, Тюменской и Челябенской областях. В пятницу, 6 августа, Владимир Путин с рабочим визитом посетил Магнитогорск и на вертолете облетел пострадавшие территории. 

Видео: YouTube / Россия 24

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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