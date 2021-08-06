Глава МЧС предложил вернуть охрану лесов с регионального на федеральный уровень

Руководитель ведомства также призвал ввести наказание за непринятие мер и нарушение сроков реагирования при ЧС.

Глава МЧС РФ Евгений Зиничев предложил вернуть охрану лесов с регионального на федеральный уровень. Об этом он сказал Владимиру Путину во время совещания о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

На наш взгляд, в целях стабилизации ситуации с природными пожарами необходимо … вернуть на федеральный уровень контрольные и надзорные функции по защите и воспроизводству лесов.

Евгений Зиничев

Чрезвычайные ситуации природного характера наблюдаются в Якутии, Корелии, Красноярском крае, Иркутской, Тюменской и Челябенской областях. В пятницу, 6 августа, Владимир Путин с рабочим визитом посетил Магнитогорск и на вертолете облетел пострадавшие территории.

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