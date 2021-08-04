Огонь распространился на 2,5 тысячи га.

Площадь пожара у якутского села Кылайы увеличилась за сутки в восемь раз. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Усть-Алданского района Якутии. Сейчас пламя затронуло территорию в 2,5 тысячи га. С 3 августа площадь распространения огня составляла 300 га. В настоящее время власти фиксируют угрозу для населенного пункта, находящегося в 1 км от пожара. Из села эвакуировано 138 жителей, включая 84 детей.

Площадь пожара составляет 2 500 га, из них 1 500 га лесного массива, 1 000 га нелесного массива. пресс-служба администрации района

В Бярийе, Тит-Ары, Танда экстренные службы развернули пункты временного размещения. Из сел Огородтах и Тит-Ары для помощи в ликвидации пламени направлены две единицы водовозной техники. С 4 утра по московскому времени на месте пожара работает вертолет ГУ МЧС с водосливным устройством.

Вертолет Минобороны направили в якутское село Кылайы для борьбы с пожаром.

Видео: Instagram / sakhaday