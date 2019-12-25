Борт оснащен водосливным устройством.

Вертолет Минобороны направили в якутское село Кылайы для борьбы с пожаром. Об этом на оперативном заседании рассказали представители штаба Якутии. По данным специалистов, воздушный борт Ми-8 с водосливным устройством и спасателями вылетел в населенный пункт Усть-Алданского района.

Направлен вертолет Ми-8 с мобилизованными гражданами на борту. Также в ближайшее время в данный населенный пункт вылетит вертолет Ми-8 МЧС с водосливным устройством. пресс-служба оперштаба Якутии

Напомним, что административный центр Кылайы, входящий в Тюляхский наслег, считается одним из наиболее труднодоступных пунктов района. В межсезонье там доступен только воздушный и водный транспорт. Еще 31 июля около села был зафиксирован пожар. Сейчас пламя распространилось на 300 га. Спасатели эвакуировали с территории 104 человека, включая 62 детей. В соседних наслегах установлены пункты временного размещения граждан. В ликвидации огня принимают участие 11 человек. К месту стянута вся имеющаяся в районе техника, включая водовозы и тракторы.

В охваченной пожарами Якутии исчезло солнце.

Фото: Piter.tv