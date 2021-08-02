В охваченной пожарами Якутии исчезло солнце

Дым и пепел от горящих лесов закрыли небо над некоторыми районами республики.

В некоторых районах Якутии днем пропало солнце из-за дыма от лесных пожаров. Это явление прокомментировал сетевому изданию ЯСИА замминистра экологии региона Сергей Сивцев.

В интернете очевидцы события опубликовали ролики и фотографии, снятые днем, на которых не видно солнца на небе, а окружающая обстановка похожа на ночную.

Сейчас в Таттинском и Усть-Алданском улусах действуют несколько крупных пожаров. В Кобяйском, Вилюйской и Нюрбинском районах в данное время наблюдается сильная задымленность и из-за этого там днем стало очень темно, солнца практически не было видно. Сергей Сивцев, замминистра экологии Якутии

По его словам, на территории Кобяйского района в настоящее время выявлено девять лесных пожаров, общая площадь которых составляет более 15 тысяч гектаров. Вследствие этого дымом и пеплом затянуло небо так, что жители не могли увидеть солнце.

Ранее в Оренбурге около садово-некоммерческого товарищества "Урал" произошло возгорание сухой травы и валежника, вследствие чего огонь охватил три гектара территории.

Видео: Telegram / Mash