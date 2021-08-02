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В Оренбурге локализовали лесной пожар в районе СНТ "Урал"

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На локализацию у пожарных ушло более 15 часов.

В Оренбурге около садово-некоммерческого товарищества "Урал" произошло возгорание сухой травы и валежника, вследствие чего огонь охватил три гектара территории. Об этом информирует пресс-служба ГУМЧС по региону.

В ликвидации пожара был задействован вертолет Ми-8, который произвел десять сбросов воды. Кроме того, в тушении огня принимают участие около 200 человек и 74 единицы специальной техники.

На данный момент пожар локализован на всех участках. На это ушло более 15 часов.

Информации о пострадавших и погибших нет. Эвакуация людей не проводилась.

Ранее на греческом острове Родос разгорелся сильный лесной пожар.

Видео: ВКонтакте / Спасатели Оренбуржья

Теги: оренбург, пожар, снт
Категории: Происшествия, Новости России, Лента новостей,

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