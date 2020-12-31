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Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео

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Жители Кубани пошутили над отдыхающими.

Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео и насмешили местных. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте krasnodar_kray, который рассказывает о жизни региона. На кадрах видно, что несколько человек расположились на лежаках около моря. Отдыхающие решили позагорать в купальниках.

Как прошло 30 декабря на пляжах Сочи

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Жители Краснодарского края стали отпускать шутки о том, что многие туристы приезжают на курорт из Сибири, поэтому декабрь здесь для них напоминает летний месяц. Другой пользователь соцсети с юмором отметил, что "вода сейчас как парное молоко", поэтому он не понимает, почему туристы не купаются.

А я в куртке и шапке сегодня целый день хожу! Это параллельная вселенная?

еще один пользователь соцсети

Путин посоветовал задействовать новые российские суда на линии Сочи - Крым.

Фото и видео: Instagram/krasnodar_kray

Теги: курорт, пляж, сочи, туризм, туристы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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