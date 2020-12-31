Жители Кубани пошутили над отдыхающими.

Оголившиеся на пляже Сочи в декабре россияне попали на видео и насмешили местных. Ролик опубликован в Instagram-аккаунте krasnodar_kray, который рассказывает о жизни региона. На кадрах видно, что несколько человек расположились на лежаках около моря. Отдыхающие решили позагорать в купальниках.

Как прошло 30 декабря на пляжах Сочи сообщение к посту

Жители Краснодарского края стали отпускать шутки о том, что многие туристы приезжают на курорт из Сибири, поэтому декабрь здесь для них напоминает летний месяц. Другой пользователь соцсети с юмором отметил, что "вода сейчас как парное молоко", поэтому он не понимает, почему туристы не купаются.

А я в куртке и шапке сегодня целый день хожу! Это параллельная вселенная? еще один пользователь соцсети

Путин посоветовал задействовать новые российские суда на линии Сочи - Крым.

Фото и видео: Instagram/krasnodar_kray