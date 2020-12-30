В 2021 году в серию должен уже пойти "Метеор", отметил президент.

Президент России Владимир Путин посоветовал задействовать новые российские суда на линии Сочи — Крым.

В 2021 году в серию должен уже пойти "Метеор", который изготавливается в Нижнем Новгороде. Владимир Путин, президент России

Он отметил, что данный корабль изготавливают в Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях им. Р. Е. Алексеева. Также по маршруту Сочи — Крым должны ходить речные суда на 120 мест.

Также, напомнил Путин, в Нижнем Новгороде уже изготовили судно "река-море" PV300 - на 300 пассажиров. Оно уже прошло все необходимые испытания, поэтому его тоже можно было бы поставить на данную линию.

Ранее Путин поручил к 2023 году сделать городской автобус на водородном топливе.

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