Президент России Владимир Путин поручил к 2023 году сделать городской автобус на водородном топливе. Заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.
Глава государства отметил, что нужно продолжать работу в вопросах использования газомоторного топлива.
В целом мы их уже достаточно "разогнали".
Владимир Путин, президент России
Он подчеркнул, что двигатель у данного автобуса может быть электрическим.
Ранее кондуктор избил россиянина за оплату проезда крупной купюрой и попал на видео.
Видео: Правительство России
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