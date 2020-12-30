Двигатель у данного автобуса также может быть электрическим.

Президент России Владимир Путин поручил к 2023 году сделать городской автобус на водородном топливе. Заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Глава государства отметил, что нужно продолжать работу в вопросах использования газомоторного топлива.

В целом мы их уже достаточно "разогнали". Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что двигатель у данного автобуса может быть электрическим.

Ранее кондуктор избил россиянина за оплату проезда крупной купюрой и попал на видео.

Видео: Правительство России