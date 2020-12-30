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Путин поручил к 2023 году сделать городской автобус на водородном топливе

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Двигатель у данного автобуса также может быть электрическим.

Президент России Владимир Путин поручил к 2023 году сделать городской автобус на водородном топливе. Заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Глава государства отметил, что нужно продолжать работу в вопросах использования газомоторного топлива.

В целом мы их уже достаточно "разогнали".

Владимир Путин, президент России

Он подчеркнул, что двигатель у данного автобуса может быть электрическим.

Ранее кондуктор избил россиянина за оплату проезда крупной купюрой и попал на видео.

Видео: Правительство России

Теги: автобус, мишустин, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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