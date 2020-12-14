Материал по данному делу зарегистрирован.

Охранник магазина в Сочи разбил автомобиль посетителю за отсутствие маски. Об этом пишет агентство "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Отмечается, что после поступившего заявления об инциденте полиция проводит проверку. На видео видно, как охранник одного из магазинов догоняет отъезжающую машину и развивает рукой боковое окно автомобиля. Известно, что покупателя отказались обслуживать в магазине без маски, он пошёл за ней в машину. После чего выбежал охранник и разбил окно. Владелец машины получил порезы лица.

Материал по данному делу зарегистрирован.

Ранее мы писали, что подростки украли пиво и покалечили охранника в магазине на Серебристом бульваре.

Видео: Youtube/chpsochi